La société japonaise Space One a annoncé que sa petite fusée Kairos s’était autodétruite peu après son décollage jeudi, marquant un troisième échec consécutif pour le projet de lancement commercial de satellites du pays.

La fusée, haute de 18 mètres et équipée d’un moteur à propergol solide, transportait cinq satellites expérimentaux, dont des appareils développés par la société japonaise ArkEdge Space ainsi que par l’agence spatiale taïwanaise.

Selon Space One, la mission a été interrompue automatiquement 69 secondes après le décollage, à une altitude d’environ 29 kilomètres au-dessus de l’océan Pacifique.

Lors d’une conférence de presse, le vice-président de l’entreprise, Nobuhiro Sekino, a indiqué qu’aucune anomalie majeure n’avait été détectée dans le fonctionnement de la fusée ou de ses équipements avant la destruction automatique du vol. Il a toutefois suggéré qu’un dysfonctionnement du système autonome d’arrêt de vol pourrait être à l’origine de l’incident.

Des images diffusées en direct ont montré la fusée Kairos suivre une trajectoire instable peu après son lancement depuis la base privée de Space One, située à l’extrémité de la péninsule de Kii, dans l’ouest du Japon.

Cet échec constitue un nouveau revers pour les ambitions du Japon de développer une capacité nationale de lancement commercial de satellites et de réduire sa dépendance aux fusées américaines, alors que la compétition spatiale mondiale s’intensifie et que les enjeux de sécurité dans l’espace, notamment face à la Chine, prennent de l’ampleur.

Les fabricants de petites fusées se livrent actuellement une concurrence mondiale pour capter le marché en pleine expansion des lancements de satellites, où l’avantage du premier entrant peut s’avérer déterminant.