Un homme armé a ouvert le feu jeudi matin sur le campus de Old Dominion University à Norfolk, dans l’État de Virginie, blessant deux personnes avant d’être abattu par les forces de l’ordre.

Selon l’université, les deux victimes ont été transportées à l’hôpital et se trouvaient dans un état critique, d’après un média local. Les autorités médicales n’avaient pas encore confirmé officiellement leur état de santé.

La fusillade s’est produite peu avant 10h49 dans Constant Hall, bâtiment central de la faculté de commerce du campus. Après l’incident, les responsables universitaires ont indiqué qu’il n’existait plus de menace immédiate, tout en demandant au public d’éviter la zone pendant l’intervention des secours.

Les cours et toutes les activités universitaires ont été annulés pour le reste de la journée. Des véhicules de police ont également bouclé les rues autour du campus pendant l’intervention des forces de sécurité.

Le président de l’université, Brian Hemphill, a évoqué une « tragédie » pour la communauté universitaire et a remercié la police ainsi que les équipes de secours pour leur intervention rapide.

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a indiqué s’être entretenue avec les responsables de l’établissement et avoir mobilisé le soutien des autorités de l’État pour gérer les conséquences de l’attaque.