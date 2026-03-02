Un soldat argentin détenu au Venezuela depuis plus d’un an a été libéré et a déjà quitté le pays, a annoncé dimanche le ministre argentin des Affaires étrangères.

Nahuel Gallo, membre de la gendarmerie argentine, avait été arrêté fin 2024 après avoir tenté d’entrer au Venezuela, selon les autorités vénézuéliennes. Son arrestation avait ravivé les tensions diplomatiques entre Buenos Aires et Caracas.

Le gouvernement argentin avait dénoncé une détention arbitraire et multiplié les démarches diplomatiques pour obtenir sa libération. L’affaire s’était inscrite dans un contexte de relations particulièrement tendues entre le président argentin Javier Milei et le président vénézuélien de l’époque, Nicolas Maduro.

Selon les autorités argentines, Gallo a été remis en liberté et a déjà quitté le territoire vénézuélien. Aucun détail supplémentaire n’a été immédiatement communiqué sur les conditions de sa libération.

Cette annonce intervient alors que la situation politique au Venezuela a connu d’importants bouleversements ces derniers mois, contribuant à redessiner les équilibres diplomatiques dans la région.