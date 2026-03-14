Un pétrolier exploité par une société américaine a été attaqué au large de l’Irak par des embarcations sans pilote chargées d’explosifs, selon les premières conclusions de l’enquête menée par le propriétaire du navire.

Le pétrolier Safesea Vishnu, battant pavillon des Îles Marshall, était ancré dans le port de Khor Al Zubair lorsqu’il a été percuté par deux bateaux télécommandés chargés d’explosifs. L’explosion a provoqué un incendie important sur le côté bâbord du navire alors qu’il procédait au chargement de 53 000 tonnes de naphta.

Pris de court par l’attaque, les 28 membres d’équipage ont dû sauter à l’eau pour échapper aux flammes, faute de temps pour mettre les canots de sauvetage à la mer. Un membre d’équipage a été tué, tandis que les 27 autres ont survécu et reçoivent l’assistance de l’ambassade de l’Inde en Irak.

Selon l’entreprise Safesea, basée dans le New Jersey, l’attaque semble avoir été « délibérée et préméditée », d’après les témoignages recueillis auprès des marins survivants.

L’incident s’inscrit dans un contexte de tensions extrêmes dans le golfe Persique depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Au moins seize pétroliers et navires marchands ont été attaqués dans la région depuis le début du conflit.

De nombreux navires ont également interrompu leurs traversées en raison des menaces de Téhéran visant les bâtiments transitant par le stratégique détroit d’Ormuz, par lequel passe environ un cinquième du pétrole mondial. Une équipe de secours a été dépêchée pour stabiliser le navire endommagé et sécuriser la zone afin d’éviter toute pollution maritime.