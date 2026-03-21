Un juge américain juge inconstitutionnelles les restrictions du Pentagone sur l’accès de la presse

Un juge fédéral américain a suspendu vendredi la politique restrictive du Pentagone encadrant l’accès de la presse, estimant qu’elle portait atteinte aux protections constitutionnelles accordées à la liberté d’expression. Cette décision constitue un revers pour l’administration Trump, qui défendait ces règles au nom de la sécurité nationale.

Le litige avait été porté devant la justice par le New York Times, qui contestait devant un tribunal fédéral de Washington des changements de politique introduits l’an dernier par le département de la Défense. Selon le quotidien, ces mesures donnaient au Pentagone une marge excessive pour écarter des journalistes ou des médias en raison d’articles ou de reportages jugés déplaisants par l’institution.

Au cœur de la contestation figurait notamment le risque, pour les journalistes, d’être considérés comme des menaces pour la sécurité s’ils cherchaient à obtenir des informations non autorisées à la diffusion publique. Pour le New York Times, un tel dispositif revenait à instaurer une pression incompatible avec le premier amendement de la Constitution américaine ainsi qu’avec les garanties de procédure régulière.

Le gouvernement a rejeté cette lecture, soutenant que la politique contestée était raisonnable et nécessaire pour protéger des intérêts sensibles liés à la sécurité nationale. Les autorités ont ainsi défendu le droit du département de la Défense à contrôler plus strictement les conditions d’accès à certaines informations et à certains espaces.

Dans sa décision, le juge a toutefois estimé que le public devait pouvoir accéder à des informations issues de perspectives diverses, un principe qui suppose de ne pas laisser l’exécutif sélectionner arbitrairement les journalistes autorisés à couvrir l’activité du Pentagone. Cette motivation renforce l’idée que la liberté de la presse ne protège pas seulement les médias, mais aussi le droit du public à être informé de manière pluraliste.

Cette affaire s’inscrit dans un climat de tensions persistantes entre certaines institutions fédérales américaines et les grands médias, sur fond de débats récurrents autour de la transparence du pouvoir, de la sécurité nationale et des limites que l’État peut imposer au travail des journalistes.