Un incendie détruit le Parlement des Îles Marshall

Le Parlement national des Îles Marshall a été ravagé dans la nuit de lundi à mardi par un violent incendie, ont annoncé les pompiers et la police de ce petit État insulaire du Pacifique. Le feu, désormais maîtrisé, a réduit en cendres une grande partie du bâtiment.

Selon le service d’incendie, la moitié de la Nitijela, nom officiel de l’assemblée législative, a été consumée par les flammes. La structure restante est jugée inutilisable, a confirmé un responsable de la police, précisant que l’intervention avait mobilisé un seul camion de pompiers.

Les causes de l’incendie n’étaient pas connues mardi matin. Aucun commentaire officiel n’avait été fait par la présidente Hilda Heine, dont le porte-parole n’a pas répondu aux sollicitations de la presse.

L’archipel, situé à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie, compte environ 42 000 habitants, dont la moitié vit dans la capitale Majuro. Le pays est lié par un pacte de libre association avec les États-Unis, qui lui fournissent une aide économique en échange d’un accès militaire, et il reconnaît diplomatiquement Taïwan.

La destruction du Parlement représente un coup dur symbolique et institutionnel pour les Îles Marshall, qui devront trouver une solution provisoire pour assurer le fonctionnement de leurs institutions législatives.