Un groupe influent d’anglicans conservateurs a appelé ses membres à boycotter les réunions organisées par l’archevêque de Canterbury et à suspendre toute contribution financière à la direction actuelle de l’Église anglicane, accentuant les divisions internes au sein de la Communion anglicane.

La déclaration émane de la Conférence mondiale pour l’avenir de l’anglicanisme (GAFCON), un réseau d’Églises conservatrices principalement basé en Afrique et en Asie, qui affirme représenter une majorité des fidèles anglicans dans le monde.

Réunis pendant trois jours à Abuja, au Nigéria, les responsables de GAFCON ont annoncé leur intention de créer un nouveau conseil destiné à concurrencer la direction actuelle de la Communion anglicane.

Les tensions au sein de l’Église portent notamment sur des questions théologiques et sociales sensibles, telles que l’ordination des femmes et l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans l’Église.

Pour certains observateurs, cette initiative pourrait constituer un pas supplémentaire vers un schisme au sein de la Communion anglicane, qui regroupe environ 85 millions de fidèles dans 165 pays.

Les critiques surviennent également à quelques semaines de l’intronisation de Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury, une fonction qui constitue traditionnellement l’autorité spirituelle principale de l’Église anglicane.

Le Bureau de la Communion anglicane a de son côté reproché à GAFCON d’ignorer les efforts de dialogue visant à réformer la gouvernance de l’Église et à préserver l’unité entre ses différentes branches.