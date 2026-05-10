Un avion de Frontier Airlines percute mortellement un piéton sur une piste à Denver

Un avion de Frontier Airlines a percuté et tué un piéton vendredi soir lors d’un décollage à l’Aéroport international de Denver, selon les autorités aéroportuaires.

L’appareil, un Airbus A321 à destination de Los Angeles, a signalé avoir heurté une personne au moment du décollage avant d’interrompre sa manœuvre. D’après l’aéroport, le piéton avait franchi la clôture de sécurité périmétrique et traversait la piste lorsqu’il a été percuté. Son identité n’a pas été révélée.

L’incident a provoqué un bref incendie au niveau d’un moteur ainsi qu’un dégagement de fumée dans la cabine. Les 224 passagers et les sept membres d’équipage ont été évacués en sécurité.

Douze personnes ont toutefois subi des blessures légères durant l’évacuation, dont cinq ont été transportées à l’hôpital, selon les autorités locales.

Frontier Airlines a indiqué coopérer avec les responsables de l’aéroport et les autorités de sécurité dans le cadre de l’enquête ouverte sur les circonstances de l’accident.