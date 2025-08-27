Ukraine : plus de 100 000 foyers privés d’électricité après des frappes russes contre le réseau énergétique

La Russie a mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque massive de drones visant des infrastructures énergétiques et gazières dans six régions ukrainiennes, laissant plus de 100 000 personnes sans électricité, ont annoncé les autorités de Kiev.

Selon le ministère ukrainien de l’Énergie, les frappes ont endommagé des installations de transport de gaz dans la région de Poltava et touché une sous-station électrique clé dans la région de Soumy. Les régions de Tchernihiv, Kharkiv, Zaporijia et Donetsk ont également été la cible de drones, aggravant les coupures d’électricité et les dégâts sur les infrastructures.

« Nous considérons ces attaques comme une poursuite de la politique délibérée de la Fédération de Russie visant à détruire les infrastructures civiles de l’Ukraine avant la saison de chauffage », a dénoncé le ministère dans un message publié sur Telegram.

Le président Volodymyr Zelenskiy a confirmé que des dizaines de milliers de foyers étaient privés d’électricité dans le nord et l’est du pays, au moment où l’Ukraine tente de sécuriser son approvisionnement énergétique pour l’hiver. Les principales installations de production de gaz du pays se trouvent dans les régions de Poltava et de Kharkiv, toutes deux visées lors de cette offensive.

Ces frappes surviennent alors que Moscou intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, malgré les tentatives diplomatiques menées par Washington et son président Donald Trump pour obtenir un cessez-le-feu.

Avec ces nouvelles destructions, les autorités ukrainiennes redoutent une aggravation de la pénurie de gaz et d’électricité à l’approche des mois froids, rappelant les campagnes de bombardements russes de 2022 et 2023 qui avaient plongé le pays dans le noir pendant l’hiver.