Ukraine : les dirigeants européens à Kyiv pour commémorer le massacre de Bucha

De hauts responsables de l’Union européenne se sont rendus en Ukraine pour marquer le quatrième anniversaire du massacre de Bucha et réaffirmer leur soutien à Kyiv.

Parmi eux, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, accompagnée de plusieurs ministres des Affaires étrangères, a participé à une cérémonie dans cette ville devenue symbole des violences de la guerre.

Les responsables européens ont rendu hommage aux victimes en déposant des bougies au mémorial et en visitant des lieux marqués par les exactions.

Selon les autorités ukrainiennes et des organisations de défense des droits humains, plus de 400 civils ont été tués à Bucha lors de l’occupation russe.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a salué cette présence européenne, affirmant qu’elle témoignait de la détermination à obtenir justice.

« Bucha est devenue le symbole de la cruauté de la guerre menée par la Russie », a déclaré Kallas, insistant sur la nécessité de rendre des comptes pour les crimes commis.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions au sein de l’UE concernant l’ampleur et la continuité de l’aide à l’Ukraine.

Malgré ces divergences, les dirigeants européens ont réaffirmé leur engagement à soutenir Kyiv sur les plans politique, militaire et humanitaire.

De son côté, la Russie conteste les accusations et rejette toute responsabilité dans les événements de Bucha.

Quatre ans après ces faits, cette commémoration souligne l’importance de la mémoire dans un conflit toujours en cours, ainsi que les enjeux de justice internationale qui en découlent.