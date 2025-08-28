Ukraine : Kiev veut utiliser ses données numériques de guerre comme atout pour renforcer le soutien occidental

L’Ukraine explore de nouvelles manières de partager les informations collectées sur le champ de bataille avec ses alliés, voyant dans cette immense réserve numérique un outil stratégique pour consolider le soutien occidental face à la Russie. Le vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a qualifié ces données d’« inestimables » lors d’un entretien avec Reuters.

Depuis le début de l’invasion russe, Kiev a accumulé une masse considérable d’informations issues de ses opérations militaires et de la surveillance du front. Ces données comprennent notamment des éléments de reconnaissance, des images satellites, mais aussi des analyses générées par intelligence artificielle. « C’est l’une de nos cartes maîtresses dans nos discussions avec nos partenaires », a affirmé Fedorov.

Le ministre a souligné le rôle central joué par les drones, expliquant que jusqu’à 90 % des pertes sur le champ de bataille seraient désormais causées par ces appareils. Leur utilisation massive permet non seulement de frapper les positions ennemies, mais aussi de générer en temps réel une quantité de données que l’Ukraine souhaite mettre à profit pour renforcer sa coopération technologique avec les pays occidentaux.

Pour Kiev, ce partage de données pourrait servir à convaincre ses alliés de maintenir leur aide militaire et financière, à un moment où les discussions internationales sur la pérennité de ce soutien se font plus pressantes. En transformant son expérience numérique de la guerre en argument diplomatique, l’Ukraine espère ainsi ancrer son rôle de partenaire incontournable pour les démocraties occidentales.