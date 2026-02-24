Uganda veut relier sa nouvelle ligne ferroviaire à la Tanzanie pour diversifier ses exportations

L’Ouganda envisage de connecter la nouvelle ligne de chemin de fer à écartement standard qu’il construit à une infrastructure similaire en cours de réalisation en Tanzanie, selon un document gouvernemental consulté par Reuters. Cette interconnexion ouvrirait une nouvelle voie d’exportation pour des ressources stratégiques telles que l’or, le cuivre et le minerai de fer.

Pays enclavé, l’Ouganda dépend aujourd’hui largement du port kényan de Mombasa pour ses exportations et importations. Kampala avait déjà annoncé son intention de relier son projet ferroviaire à la ligne à écartement standard du Kenya, un chantier toujours en cours. Le projet de connexion avec la Tanzanie viserait à diversifier les débouchés logistiques et à réduire la dépendance à un seul corridor commercial.

La future liaison permettrait notamment d’accéder aux infrastructures portuaires tanzaniennes, offrant ainsi une alternative stratégique pour l’acheminement des minerais et d’autres marchandises vers les marchés internationaux. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des réseaux ferroviaires en Afrique de l’Est.

Le développement des lignes à écartement standard dans la région est souvent soutenu par des financements et des entreprises étrangères, notamment chinoises, et vise à réduire les coûts de transport, améliorer la compétitivité des exportations et stimuler l’intégration économique régionale.

Pour Kampala, l’enjeu est double : renforcer son positionnement comme producteur minier en pleine expansion et sécuriser des routes commerciales fiables dans un contexte de concurrence croissante pour l’accès aux marchés mondiaux.