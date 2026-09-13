Turquie : 162 arrestations lors de raids contre des associations LGBT+

La police turque a arrêté 162 personnes lors de raids contre des associations LGBT+ dans quinze provinces, justifiant ces actions par la protection des familles. Le gouvernement d'Erdogan, confronté à une baisse de la natalité, cible les LGBT+, malgré la légalité des relations homosexuelles. Les groupes de défense des droits remettent en question les accusations portées.

La police turque a procédé à l’arrestation d’au moins 162 personnes ce week-end et perquisitionné les locaux de six associations LGBT+ dans le cadre d’une opération baptisée « Ma famille est en sécurité ». Le gouvernement d’Erdogan présente ces raids comme une mesure de protection des familles et des enfants.

Les opérations ont été menées simultanément dans quinze provinces, visant des bars gay, des boîtes de nuit et un hammam soupçonné de prostitution. Le ministre de la Justice Akin Gurlek a précisé que les enquêtes, déclenchées par des accusations de prostitution et d’obscénité, avaient été coordonnées par des parquets d’Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin et Mersin. Elles visent 162 suspects, neuf associations et treize entreprises.

« Conformément au devoir de protection des familles et des enfants confié à l’État par la Constitution, aucune organisation criminelle, aucun réseau d’abus ou activité illégale ciblant les enfants, les jeunes ou les familles ne sera toléré », a écrit Gurlek sur les réseaux sociaux. Les autorités affirment avoir saisi lors des perquisitions des drogues, du matériel numérique, de l’alcool de contrebande et une arme à feu.

Le parquet d’Istanbul a également indiqué avoir trouvé des éléments suggérant que des mineurs auraient été « influencés de manière inappropriée » sur des questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Le groupe de défense des droits LGBT+ Kaos GL, basé à Ankara, conteste cette version : l’association affirme avoir été accusée d’avoir rendu accessibles à des enfants des « publications à caractère obscène ». Kaos GL signale par ailleurs que le gouvernement a coupé l’accès à des dizaines de sites web et de comptes sur les réseaux sociaux appartenant à des groupes partenaires et à des militants des droits.

Ces raids s’inscrivent dans le programme présidentiel baptisé « Décennie de la famille et de la population », lancé par Recep Tayyip Erdogan pour tenter d’enrayer la chute du taux de natalité. L’agence statistique turque TurkStat a enregistré un recul marqué du taux de fécondité entre 2013 et 2023, passant de 2,11 à 1,51 enfant par femme. Erdogan, au pouvoir depuis 2014 comme président après dix ans comme Premier ministre, qualifie cette tendance de « désastre » et en attribue la responsabilité aux personnes LGBT+, qu’il qualifie de « pervertis ».

Les relations homosexuelles ne sont pourtant pas illégales en Turquie. Les analystes estiment que le recul de la natalité s’explique avant tout par des facteurs structurels : une crise économique persistante, une inflation élevée, la flambée des prix de l’immobilier, des environnements de travail peu compatibles avec la vie familiale, un accès limité à des modes de garde abordables, ainsi que la hausse du niveau d’éducation et du taux d’emploi des femmes.