Tunisie : les familles d’opposants emprisonnés deviennent les nouvelles voix de la contestation

En Tunisie, les proches de figures de l’opposition incarcérées émergent comme l’un des derniers relais de contestation face au pouvoir du président Kaïs Saïed.

Depuis plusieurs années, des dirigeants politiques, des journalistes et des hommes d’affaires ont été arrêtés et condamnés pour des accusations allant du complot contre la sécurité de l’État à la corruption. Des charges que les intéressés dénoncent comme infondées.

Dans ce contexte, les familles des détenus se mobilisent désormais en première ligne pour réclamer leur libération et défendre les libertés démocratiques.

Parmi elles, celle de Ghazi Chaouachi, figure majeure de l’opposition condamnée en 2025 à une lourde peine de prison. Son fils, Youssef Chaouachi, s’est engagé publiquement, participant à des manifestations et multipliant les prises de parole.

« Nous n’avons pas choisi ce rôle », explique-t-il, illustrant le basculement de ces familles vers l’action politique face à ce qu’elles considèrent comme une injustice.

Des organisations de défense des droits humains dénoncent une répression croissante de la dissidence, dans un pays autrefois salué comme l’un des rares succès du Printemps arabe.

De son côté, le président Kaïs Saïed affirme agir pour « assainir » la vie politique et lutter contre la corruption et les menaces contre l’État.

Cette confrontation entre pouvoir et opposition s’inscrit dans un climat de forte tension politique, où les espaces de contestation se réduisent.

L’engagement des familles témoigne d’une nouvelle forme de mobilisation, alors que les figures traditionnelles de l’opposition restent derrière les barreaux.

L’évolution de cette situation sera déterminante pour l’avenir démocratique du pays.