Trump évoque une possible désescalade de la guerre contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis envisageaient de « réduire progressivement » leurs opérations militaires contre l’Iran, alors que les combats se poursuivent entre Iran et Israël et que les tensions régionales restent extrêmement élevées.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président américain a estimé que Washington était « très proche d’atteindre ses objectifs ». Il a toutefois indiqué que d’autres pays devraient à l’avenir prendre en charge la sécurisation du détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Des médias iraniens ont rapporté qu’une attaque avait visé le site nucléaire d’enrichissement de Natanz, sans qu’aucune fuite radioactive ne soit détectée. De son côté, Israël a affirmé avoir mené des frappes dans plusieurs zones iraniennes, notamment autour de Téhéran et d’Ispahan, tandis que des sirènes d’alerte retentissaient en Israël face à des tirs de missiles en provenance d’Iran.

Le conflit, entré dans sa quatrième semaine, a déjà causé des milliers de morts en Iran et d’importants dégâts dans la région. Au Liban, les frappes israéliennes contre le Hezbollah, soutenu par Téhéran, ont fait plus de 1 000 morts et déplacé plus d’un million de personnes, illustrant l’extension régionale des hostilités.

Malgré les propos de désescalade, les signaux envoyés par Washington restent contradictoires. Les États-Unis ont annoncé le déploiement d’environ 2 500 Marines au Moyen-Orient, sans préciser clairement les objectifs de cette mission, alimentant les incertitudes chez leurs alliés traditionnels.

Sur le plan économique, le conflit a des répercussions mondiales. Les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté, tandis que le détroit d’Ormuz est quasiment fermé à la navigation commerciale, faisant craindre un choc énergétique global. En Europe, les prix du gaz ont bondi jusqu’à 35 % en une semaine, poussant l’Union européenne à envisager des mesures pour limiter la demande et sécuriser ses réserves.

Enfin, sur le plan diplomatique, plusieurs alliés des États-Unis, dont des pays européens et le Japon, se disent prêts à participer à des efforts pour sécuriser les routes maritimes, tout en appelant à une désescalade rapide. L’Iran, de son côté, affiche une posture de résistance, son nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei affirmant que le pays avait infligé un « coup désorientant » à ses adversaires.