Trump dramatise l’ultimatum à l’Iran : « une civilisation entière mourra ce soir » sans accord

Le président américain Donald Trump a intensifié la pression sur l’Iran en affirmant qu’« une civilisation entière mourra ce soir » si aucun accord n’était conclu avant l’échéance qu’il a fixée pour mettre fin au conflit en cours.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a averti des conséquences potentiellement catastrophiques d’un échec des négociations. « Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est probable », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre Washington et Téhéran, marquées par des échanges de frappes et une montée des risques d’escalade régionale. L’administration américaine exige un accord rapide, tandis que l’Iran continue de rejeter certaines conditions, notamment liées aux sanctions.

Les propos du président américain traduisent une stratégie de pression maximale, visant à forcer un compromis dans un délai très court. Toutefois, leur ton alarmiste suscite des inquiétudes quant à une possible aggravation du conflit.

À l’approche de la date limite, les incertitudes demeurent fortes. L’absence d’accord pourrait entraîner de nouvelles opérations militaires et accentuer les tensions géopolitiques, avec des conséquences potentiellement majeures pour la région et au-delà.