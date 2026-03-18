L’État du Sud-Ouest de la Somalie a annoncé la suspension de toute coopération avec le gouvernement fédéral basé à Mogadiscio, marquant une nouvelle escalade des tensions au sein du système fédéral somalien.

Lors d’une conférence de presse, les autorités régionales ont accusé le pouvoir central d’ingérence dans leurs affaires internes, notamment en soutenant des milices locales et en tentant de déstabiliser le président de l’État, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen.

Cette rupture intervient dans un contexte de fragilité politique persistante en Somalie, où les relations entre le gouvernement fédéral et les États membres sont régulièrement marquées par des rivalités de pouvoir.

Le système fédéral somalien repose sur un équilibre délicat entre autonomie régionale et autorité centrale, souvent remis en question par des différends politiques et sécuritaires.

La décision du Sud-Ouest risque d’accentuer l’instabilité dans un pays déjà confronté à des défis majeurs, notamment la menace du groupe jihadiste Al-Shabaab et les difficultés économiques.

Elle pourrait également compliquer la coordination des efforts sécuritaires et institutionnels à l’échelle nationale, alors que le pays dépend largement du soutien international.

Ce nouvel épisode souligne les fractures internes persistantes en Somalie, où la consolidation de l’État reste un processus fragile et inachevé.

L’évolution de cette crise sera déterminante pour l’avenir de la gouvernance fédérale et la stabilité de la région de la Corne de l’Afrique.