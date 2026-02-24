Russia ouvre une enquête visant le fondateur de Telegram

La Russie a annoncé l’ouverture d’une enquête visant Pavel Durov, fondateur milliardaire de l’application de messagerie Telegram, dans le cadre d’une affaire criminelle évoquant des accusations liées au terrorisme. L’information a été relayée par le journal d’État Rossiyskaya Gazeta, qui affirme s’appuyer sur des documents des services de sécurité russes.

Moscou intensifie ainsi sa pression sur Telegram, plateforme qui revendique plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde et qui est très utilisée en Russie et en Ukraine. Les autorités russes accusent régulièrement l’application d’être compromise et de constituer une menace pour la sécurité nationale.

Selon les médias officiels, la Russie chercherait également à rediriger des millions d’utilisateurs vers une alternative soutenue par l’État, connue sous le nom de MAX. Cette stratégie s’inscrirait dans une volonté plus large de renforcer le contrôle des communications numériques à l’intérieur du pays.

Telegram n’a pas immédiatement réagi à ces nouvelles accusations. L’entreprise a à plusieurs reprises rejeté les allégations selon lesquelles elle servirait de refuge à des activités criminelles ou serait influencée par des services de renseignement occidentaux.

Cette enquête s’inscrit dans un contexte de durcissement du cadre réglementaire russe en matière de technologies et d’Internet, alors que les autorités renforcent leur surveillance des plateformes numériques et des flux d’information.