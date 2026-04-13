Royaume-Uni : une enquête accablante conclut que le meurtre de trois fillettes à Southport aurait pu être évité

Une enquête britannique a conclu lundi que le meurtre de trois jeunes filles à Southport en 2024 aurait pu et dû être évité, pointant un « échec fondamental » des institutions publiques et de l’entourage du tueur. Ce rapport met en lumière de graves défaillances dans la gestion des risques liés à des individus jugés dangereux.

L’attaque, survenue le 29 juillet 2024 lors d’un événement de danse sur le thème de Taylor Swift, avait coûté la vie à trois enfants : Bebe King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans, et Alice Dasilva Aguiar, 9 ans. L’agresseur, Axel Rudakubana, alors âgé de 17 ans, avait également blessé dix autres personnes.

Selon les conclusions de l’enquête, les signes avant-coureurs du danger qu’il représentait n’ont pas été correctement identifiés ni traités, tant par les services publics que par ses proches. Le rapport souligne que des interventions appropriées auraient pu empêcher le passage à l’acte.

L’attaque avait profondément choqué le Royaume-Uni et déclenché plusieurs jours d’émeutes à travers le pays. Elle avait ravivé le débat sur la prévention de la violence chez les jeunes et sur les moyens mis en œuvre pour détecter les comportements à risque.

Axel Rudakubana a été condamné à au moins 52 ans de prison après avoir reconnu les faits peu avant son procès. Son cas est désormais au cœur d’une réflexion plus large sur les défaillances du système de prévention.

L’enquête appelle à revoir en profondeur la manière dont la société identifie et prend en charge les individus « obsédés par la violence », afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.