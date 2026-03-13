La Corée du Nord a accusé le Japon d’aggraver les risques pour la sécurité en Asie de l’Est en accélérant le développement et le déploiement de missiles à longue portée, selon un commentaire publié par l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

D’après ce commentaire, Tokyo aurait commencé à déployer une version modernisée du missile surface-navire Type 12 dans la préfecture de Kumamoto et envisagerait d’installer d’autres systèmes de frappe à longue portée dans plusieurs régions du pays. Ces déploiements permettraient, selon Pyongyang, de placer plusieurs États voisins à portée de tir.

L’agence nord-coréenne affirme que le Japon investit massivement pour augmenter la portée de ses missiles et adapter ces systèmes à des lancements depuis la terre, la mer et les airs. Elle qualifie ces équipements d’« armes offensives à longue portée », rejetant l’argument de Tokyo selon lequel ce renforcement militaire serait uniquement destiné à l’autodéfense.

Selon le commentaire, ces programmes s’inscriraient dans une stratégie visant à doter le Japon de capacités de frappe préventive et constitueraient des « préparatifs de guerre en vue d’une nouvelle invasion ».

La Corée du Nord a également dénoncé l’augmentation des achats d’armes de frappe à longue portée par le Japon ainsi que sa participation à des exercices militaires conjoints avec ses alliés, avertissant que Tokyo pourrait faire face à de « graves conséquences » s’il poursuivait dans cette direction.

Le Japon justifie de son côté le renforcement de ses capacités militaires par l’évolution de l’environnement sécuritaire régional, notamment face aux programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord et à l’affirmation militaire croissante de la Chine.