Présidentielle au Pérou : un scrutin incertain sur fond de crise politique et de tensions internationales

Les Péruviens se rendent aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président et renouveler le Congrès, dans un climat de défiance profonde envers les institutions après plusieurs années de turbulences politiques. Plus de 30 candidats sont en lice pour ce premier tour, illustrant la fragmentation du paysage politique dans le pays.

Avec aucun favori clair se dégageant dans les sondages et tous les principaux candidats crédités de moins de 50 % des intentions de vote, un second tour apparaît comme quasi inévitable. Celui-ci pourrait se tenir le 7 juin, prolongeant ainsi une période d’incertitude politique dans ce grand pays d’Amérique latine.

Environ 27 millions d’électeurs sont appelés à voter, les bureaux de vote ayant ouvert dès 7 heures du matin. À Lima, des dispositifs de sécurité renforcés ont été mis en place, avec la présence de policiers et de militaires autour des centres de vote pour garantir le bon déroulement du scrutin.

La campagne électorale a été dominée par les préoccupations liées à la montée de la criminalité et à l’insécurité, des enjeux majeurs pour une population de plus en plus inquiète. Cette situation s’inscrit dans un contexte de mécontentement généralisé, alimenté par des scandales politiques à répétition et une instabilité chronique du pouvoir.

Par ailleurs, cette élection est également suivie de près à l’international, notamment en raison de la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine pour l’influence au Pérou, troisième producteur mondial de cuivre. L’issue du scrutin pourrait ainsi avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays.