Un éventuel second tour de l’élection présidentielle brésilienne opposant le président Luiz Inácio Lula da Silva au sénateur Flavio Bolsonaro se solderait par une égalité technique, selon un sondage publié samedi par l’institut Datafolha. L’enquête révèle un duel particulièrement serré entre les deux figures politiques.

D’après ce sondage, Lula recueillerait 46 % des intentions de vote contre 43 % pour Flavio Bolsonaro, le fils aîné de l’ancien président Jair Bolsonaro. L’écart, situé dans la marge d’erreur, place les deux candidats dans une situation d’équilibre statistique.

Flavio Bolsonaro est considéré comme l’un des principaux représentants de la droite brésilienne et pourrait incarner la continuité politique du courant conservateur porté par son père. Sa candidature potentielle vise à rassembler l’électorat conservateur en vue de la prochaine élection présidentielle.

Luiz Inácio Lula da Silva, de son côté, reste une figure dominante de la gauche brésilienne et cherche à consolider son soutien populaire après son retour au pouvoir. Le président mise notamment sur son bilan économique et social pour mobiliser ses électeurs.

Le sondage souligne cependant la forte polarisation de la société brésilienne, un phénomène déjà visible lors des précédentes élections. Les divisions politiques profondes entre la gauche et la droite continuent de structurer la vie politique du pays.

Si cette configuration se confirmait lors d’un scrutin réel, la campagne présidentielle pourrait se transformer en affrontement particulièrement disputé entre les deux camps, chaque vote pouvant s’avérer déterminant dans un contexte d’équilibre électoral.