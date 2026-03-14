Alors que plusieurs alliés régionaux de l’Iran ont rejoint les combats déclenchés après les frappes américaines et israéliennes contre Téhéran, les rebelles houthis du Yémen restent pour l’instant en retrait, malgré leurs capacités militaires importantes.

Qui sont les Houthis ?

Les Houthis sont un mouvement politico-militaire basé dans le nord du Yémen et dirigé par la famille Houthi. Ils appartiennent au courant zaïdite de l’islam chiite et entretiennent des liens étroits avec l’Iran.

Profitant de l’instabilité provoquée par les révoltes du Printemps arabe en 2011, le groupe s’est emparé de la capitale Sanaa en 2014. L’année suivante, une coalition menée par l’Arabie saoudite est intervenue militairement pour tenter de les déloger, déclenchant une guerre qui a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde.

Des capacités militaires importantes

Au fil des années, les Houthis ont développé un arsenal significatif de missiles et de drones. Ils ont déjà mené des attaques contre des infrastructures énergétiques en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que contre des navires dans la mer Rouge.

Ces capacités leur permettraient théoriquement de perturber fortement la navigation maritime dans la péninsule Arabique et de frapper plusieurs pays du Golfe.

Pourquoi restent-ils pour l’instant en retrait ?

Selon plusieurs analystes, plusieurs facteurs expliquent cette prudence. Les Houthis pourraient chercher à préserver leurs forces après des années de guerre au Yémen et éviter une nouvelle confrontation directe avec leurs adversaires régionaux.

Le groupe pourrait également attendre une évolution du conflit avant de s’engager, afin de mesurer les bénéfices stratégiques d’une intervention et d’éviter une escalade militaire incontrôlable.

Un équilibre régional fragile

Pour l’instant, la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran continue de provoquer une instabilité majeure dans la région. L’éventuelle entrée en guerre des Houthis pourrait ouvrir un nouveau front dans la péninsule Arabique et menacer davantage les routes maritimes essentielles au commerce mondial.