“Pions des séparatistes” : Pékin attaque violemment le président paraguayen après sa visite à Taïwan

La Chine a fortement durci son discours contre le président paraguayen Santiago Peña après sa récente visite à Taïwan, accusant mardi les dirigeants paraguayens de servir de « pions » aux forces indépendantistes taïwanaises.

La semaine dernière, Santiago Peña s’était rendu à Taïwan pour rencontrer le président taïwanais Lai Ching-te. Lors de cette visite, le chef de l’État paraguayen avait salué les relations entre les deux territoires, les décrivant comme fondées sur « la liberté et la démocratie ».

Le Paraguay reste l’un des seulement douze pays dans le monde à reconnaître officiellement Taïwan sur le plan diplomatique. Cette position place régulièrement le pays sud-américain sous la pression de Pékin, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire.

Dans une nouvelle offensive verbale, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a affirmé que la majorité des Paraguayens soutenaient désormais l’établissement de relations diplomatiques avec la Chine. Il a évoqué des sondages selon lesquels plus de 90 % de la population y seraient favorables, sans fournir davantage de détails sur ces enquêtes.

Pékin accuse certains responsables paraguayens d’ignorer l’opinion publique et de soutenir volontairement les « forces séparatistes indépendantistes » taïwanaises. La Chine avait déjà exhorté la semaine précédente le Paraguay à rompre ses liens avec Taipei et à se placer du « bon côté de l’histoire ».

Au Paraguay, les relations avec Taïwan font l’objet de débats croissants. Certains responsables politiques et chefs d’entreprise estiment que le pays retire peu d’avantages économiques de cette alliance et qu’il bénéficierait davantage d’un rapprochement avec la Chine, deuxième économie mondiale.

Cette nouvelle montée des tensions illustre la bataille diplomatique intense menée par Pékin pour isoler Taïwan sur la scène internationale. La Chine multiplie depuis plusieurs années les pressions politiques et économiques sur les États qui maintiennent des relations officielles avec Taipei.