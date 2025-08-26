Philippines : le président Marcos limoge son chef de la police nationale, à l’origine des arrestations de Duterte et Quiboloy

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a démis de ses fonctions le chef de la police nationale, le général Nicolas Torre, connu pour avoir conduit les arrestations spectaculaires de l’ex-président Rodrigo Duterte et du télévangéliste Apollo Quiboloy, recherché par le FBI pour trafic sexuel d’enfants, ont annoncé mardi les autorités.

Aucune raison officielle n’a été avancée pour cette décision, communiquée par le secrétaire exécutif Lucas Bersamin dans une lettre ordonnant à Torre d’assurer « le transfert approprié de toutes les affaires, documents et informations » de son bureau. Torre, nommé à ce poste stratégique en mai et qui devait l’occuper jusqu’en 2027, a été remplacé dès mardi par le général Jose Melencio Nartatez Jr.

Le ministre de l’Intérieur Jonvic Remulla a affirmé que Torre « n’avait enfreint aucune loi et n’était visé par aucune charge pénale ou administrative », mais que le président avait choisi « une nouvelle direction » pour la police nationale, qui compte 232 000 membres. Il a insisté sur le fait que « les institutions doivent être plus fortes que les individus qui les dirigent », sans donner davantage de détails.

Le départ de Torre intervient dans un contexte de tensions internes. Il aurait eu des différends avec certains responsables gouvernementaux après avoir démis de leurs fonctions plus d’une douzaine d’officiers de police, dont Nartatez lui-même, avant que la Commission nationale de la police ne statue en faveur de leur réintégration.

En mars, Torre avait dirigé l’arrestation chaotique de Rodrigo Duterte à l’aéroport international de Manille, suivie de son transfert à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. L’ancien président est poursuivi pour crimes contre l’humanité en lien avec sa sanglante guerre antidrogue, qui a causé la mort de milliers de personnes, majoritairement issues de milieux défavorisés. Duterte nie toute exécution extrajudiciaire ordonnée par lui, mais s’était publiquement vanté, lorsqu’il était maire puis président, de vouloir faire tuer les trafiquants.

L’année dernière, Torre avait également supervisé l’arrestation d’Apollo Quiboloy, figure religieuse influente et proche de Duterte. Inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, il est accusé aux États-Unis de violences sexuelles et de trafic de mineures. Quiboloy est actuellement détenu à Manille, où il fait face à plusieurs procédures similaires, alors que Washington a officiellement demandé son extradition.

Ce limogeage soudain soulève des interrogations sur les orientations de Marcos Jr. concernant la gestion de la police et la sensibilité politique d’affaires qui impliquent certaines des figures les plus controversées et influentes du pays.