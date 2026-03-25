ONU : le Mexique maintient son soutien à Michelle Bachelet malgré le retrait du Chili

Le Mexique a confirmé qu’il continuerait de soutenir la candidature de l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet au poste de secrétaire générale de l’ONU, malgré le retrait du soutien officiel du Chili.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a réaffirmé son appui, soulignant que cette candidature reste portée par plusieurs pays, dont le Mexique et le Brésil.

Ce revirement intervient après l’arrivée au pouvoir au Chili de José Antonio Kast, dont le gouvernement a jugé la candidature de Bachelet non viable et a décidé de ne soutenir aucun candidat.

Malgré ce désaveu de son propre pays, Michelle Bachelet poursuit sa campagne avec l’appui de ses alliés régionaux, cherchant à rassembler un soutien international suffisant.

Claudia Sheinbaum a indiqué qu’elle devait prochainement s’entretenir avec l’ancienne dirigeante chilienne pour évoquer la suite de cette candidature.

Figure reconnue sur la scène internationale, notamment pour son rôle à la tête du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Bachelet reste l’une des prétendantes crédibles à la succession d’Antonio Guterres.

Cette situation illustre les recompositions politiques en Amérique latine, où les changements de gouvernement peuvent rapidement influer sur les équilibres diplomatiques.

Elle met également en lumière les enjeux géopolitiques autour de la future direction de l’ONU, dans un contexte international particulièrement tendu.