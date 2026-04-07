Netflix accélère dans le jeu vidéo avec une nouvelle application pour enfants, « Playground »

Le géant du streaming Netflix a annoncé le lancement d’une nouvelle application de jeux destinée aux enfants, baptisée « Playground », marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification vers le jeu vidéo.

Cette application proposera des jeux construits autour de personnages populaires auprès du jeune public, tels que Peppa Pig ou ceux de Sesame Street. L’objectif est de créer un environnement sécurisé et adapté, où les parents peuvent laisser leurs enfants jouer en toute confiance.

Selon Netflix, « Playground » vise à offrir un espace « soigneusement sélectionné » permettant aux enfants d’être à la fois divertis, engagés et stimulés. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer son écosystème au-delà du streaming vidéo.

Malgré ces efforts, les analystes estiment que l’activité de jeux vidéo de Netflix ne constitue pas encore un moteur de croissance majeur. L’entreprise souffre notamment d’un catalogue de franchises moins riche que celui de certains concurrents comme Warner Bros. Discovery, propriétaire de marques fortes telles que DC Comics.

Actuellement, les jeux les plus populaires de Netflix incluent notamment des titres comme Grand Theft Auto: San Andreas, ainsi que des jeux inspirés de ses propres productions à succès, comme « Squid Game : Unleashed ». Avec « Playground », la plateforme espère renforcer l’engagement des jeunes utilisateurs et consolider sa place sur le marché du divertissement interactif.