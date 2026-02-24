Narendra Modi en visite en Israel les 25 et 26 février

Le Premier ministre indien Narendra Modi effectuera une visite officielle en Israël les 25 et 26 février, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.

Il s’agira de la deuxième visite de Modi en Israël, dans un contexte de relations bilatérales renforcées ces dernières années. New Delhi et Tel-Aviv coopèrent étroitement dans plusieurs domaines, notamment la défense, la technologie, l’agriculture et la cybersécurité.

Cette visite intervient alors que le Moyen-Orient traverse une période de fortes tensions régionales. L’Inde, qui entretient des relations avec Israël tout en maintenant des liens historiques avec les pays arabes, cherche à préserver un équilibre diplomatique.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur le programme exact du déplacement, mais des discussions de haut niveau sont attendues avec les dirigeants israéliens.

La coopération stratégique entre l’Inde et Israël s’est intensifiée au cours de la dernière décennie, faisant d’Israël l’un des partenaires de défense les plus importants de New Delhi.