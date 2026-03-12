MSC obtient une concession portuaire de 45 ans à Lagos

La compagnie maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) a signé un accord de concession de 45 ans avec la société nigériane Nigerdock pour développer et exploiter un nouveau terminal à conteneurs au Snake Island Port, à Lagos.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement d’environ un milliard de dollars annoncé par MSC pour renforcer les infrastructures logistiques au Nigeria, première économie d’Afrique.

Le futur terminal dédié à MSC doit être construit par ITB Nigeria et DEME Group et devrait entrer en service d’ici 2028. L’installation occupera environ 30 hectares et comprendra un quai de 910 mètres capable d’accueillir des navires de haute mer ainsi que des barges.

Selon le président de MSC, Diego Aponte, ce nouveau terminal doit améliorer l’efficacité logistique et contribuer à faire du port de Snake Island un centre maritime majeur.

Les grands armateurs mondiaux cherchent de plus en plus à s’implanter durablement dans les marchés émergents, alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont en pleine restructuration.

Le complexe portuaire de Lagos souffre depuis longtemps d’une forte congestion, et ce projet pourrait contribuer à fluidifier le trafic maritime dans l’un des principaux hubs commerciaux d’Afrique de l’Ouest.