Moyen-Orient : l’ONU nomme un envoyé spécial et alerte sur un conflit « hors de contrôle »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé le diplomate français Jean Arnault comme envoyé personnel pour tenter de désamorcer la guerre au Moyen-Orient, qu’il juge désormais « hors de contrôle ».

Face à l’escalade des violences, le chef de l’ONU a averti que le monde se trouvait « au bord d’une guerre plus large », appelant à une intensification urgente des efforts diplomatiques.

Jean Arnault, diplomate expérimenté, aura pour mission de coordonner les initiatives de dialogue en cours et de favoriser une désescalade entre les différentes parties impliquées.

Guterres a lancé des appels directs aux protagonistes : aux États-Unis et à Israël, il demande de mettre fin aux opérations militaires, tandis qu’il exhorte l’Iran à cesser ses attaques dans la région.

Il a également appelé le Hezbollah à stopper ses tirs contre Israël, tout en demandant à l’État hébreu de mettre fin à ses frappes au Liban, particulièrement lourdes pour les civils.

Le secrétaire général a insisté sur les conséquences globales du conflit, notamment la fermeture du détroit d’Ormuz, qui perturbe l’approvisionnement en pétrole, en gaz et en engrais à un moment crucial pour l’agriculture mondiale.

Ces perturbations, combinées à la flambée des prix de l’énergie, font craindre une nouvelle hausse des prix alimentaires, susceptible de fragiliser davantage les pays les plus vulnérables.

« Il est temps de quitter l’escalade militaire pour emprunter la voie diplomatique », a insisté Guterres, soulignant l’urgence d’une solution politique face à une crise aux répercussions mondiales.