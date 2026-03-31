Mexique : Sheinbaum défend le droit d’exporter du pétrole vers Cuba malgré les tensions avec Washington

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a affirmé que son pays avait pleinement le droit de fournir du pétrole à Cuba, que ce soit pour des raisons humanitaires ou commerciales.

Cette déclaration intervient dans un contexte tendu, alors que les États-Unis ont récemment assoupli leur position en autorisant une livraison de pétrole russe à l’île, confrontée à une grave crise énergétique.

Claudia Sheinbaum a souligné que le Mexique privilégiait une approche humanitaire, laissant entendre que toute décision d’exportation serait guidée par les besoins urgents de la population cubaine.

Elle n’a toutefois pas précisé de calendrier pour d’éventuelles livraisons, indiquant que le gouvernement évaluait encore la situation.

La présidente a également révélé que des acteurs économiques cubains, notamment dans le secteur hôtelier, avaient manifesté leur intérêt pour l’achat de pétrole mexicain.

Cette prise de position reflète la volonté du Mexique d’affirmer sa souveraineté en matière de politique énergétique et étrangère, tout en maintenant un équilibre délicat avec Washington.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et les perturbations du marché mondial de l’énergie, la question des approvisionnements en pétrole devient un enjeu stratégique majeur.

La décision finale du Mexique pourrait ainsi avoir des répercussions diplomatiques, mais aussi économiques, dans une région déjà sous pression.