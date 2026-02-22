« Merci, mais non » : le projet de navire-hôpital de Trump pour le Groenland provoque une riposte de Copenhague et Nuuk

La proposition du président Donald Trump d’envoyer un navire-hôpital américain au Groenland a suscité une réaction immédiate des autorités groenlandaises et danoises, qui ont défendu leur système de santé public et dénoncé une initiative jugée inutile. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé vouloir dépêcher « un grand bateau-hôpital » pour soigner « les nombreuses personnes malades qui ne sont pas prises en charge », alors que les deux navires-hôpitaux de la marine américaine sont actuellement en chantier en Alabama.

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a répliqué sans détour : « C’est non merci d’ici. » Il a rappelé que le Groenland dispose d’un système de santé public où les soins sont gratuits pour les citoyens. « C’est un choix délibéré — et une partie fondamentale de notre société », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce n’est pas ainsi que cela fonctionne aux États-Unis, où consulter un médecin coûte de l’argent ». Il a toutefois souligné que le territoire restait ouvert au dialogue et à la coopération, appelant Washington à « parler avec nous au lieu de faire des déclarations plus ou moins aléatoires sur les réseaux sociaux ».

L’annonce de Donald Trump est intervenue après l’évacuation médicale d’un membre d’équipage d’un sous-marin américain au large de Nuuk par les forces arctiques danoises. Selon le Commandement arctique conjoint danois, le marin a été héliporté par un Seahawk danois vers un hôpital de la capitale groenlandaise pour recevoir des soins urgents.

Le ministère danois de la Défense a indiqué ne pas avoir été informé de l’arrivée d’un navire-hôpital américain. Le Pentagone a renvoyé les questions vers la Maison-Blanche, qui n’a pas immédiatement répondu. Les deux navires concernés, l’USNS Mercy et l’USNS Comfort, sont actuellement en maintenance dans un chantier naval à Mobile, en Alabama, selon des publications sur les réseaux sociaux du site.

Les relations entre les États-Unis et le Danemark, alliés au sein de l’OTAN depuis la Seconde Guerre mondiale, se sont tendues ces derniers mois en raison des déclarations répétées de Donald Trump sur une possible prise de contrôle américaine du Groenland, territoire stratégique riche en ressources minières. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a défendu dimanche sur Facebook un modèle de santé fondé sur « un accès gratuit et égal pour tous », soulignant que « ce ne sont ni les assurances ni la richesse qui déterminent si vous recevez un traitement adéquat ».

Au Parlement danois, la députée groenlandaise Aaja Chemnitz a qualifié l’initiative de « désespérée » et estimé qu’elle ne contribuerait pas au renforcement durable du système de santé dont le territoire a besoin. Cette nouvelle controverse illustre les tensions croissantes autour du Groenland, dont la position stratégique dans l’Arctique et les ressources suscitent un intérêt géopolitique accru.