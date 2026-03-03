La Première dame américaine Melania Trump a présidé lundi une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée aux enfants et à l’éducation dans les situations de conflit, deux jours après le lancement de frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Il s’agit de la première fois que l’épouse d’un chef d’État ou de gouvernement en exercice dirige une session de cet organe de 15 membres chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La tenue de cette réunion avait été annoncée la semaine précédente, avant le déclenchement des opérations militaires.

Lors de son intervention au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, Melania Trump a mis l’accent sur l’importance de l’éducation comme outil de paix et de stabilité, soulignant que les enfants sont les premières victimes des conflits armés.

Dans le même temps, l’Iran a accusé les États-Unis et Israël d’être responsables d’une frappe meurtrière ayant touché une école. L’UNICEF a, de son côté, averti des dangers croissants qui pèsent sur les enfants dans un contexte d’escalade des tensions au Moyen-Orient.

La réunion s’est tenue alors que les Nations unies multiplient les appels à la protection des civils et à la désescalade régionale, dans un climat international marqué par l’extension du conflit entre l’Iran, Israël et les États-Unis.