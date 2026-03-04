L’Italie pourrait envoyer une aide militaire aux pays du Golfe

L’Italie envisage de fournir une aide militaire à certains pays du Golfe qui ont demandé un soutien en matière d’équipement face aux frappes iraniennes, ont indiqué mercredi deux sources proches du dossier.

Selon ces sources, aucune décision définitive n’a encore été prise, mais Rome pourrait envoyer une batterie du système de défense aérienne SAMP/T, capable d’intercepter des missiles balistiques. Les sources n’ont pas précisé quel pays pourrait recevoir cet équipement ni quelle unité italienne serait redéployée.

Les tensions dans la région se sont intensifiées après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. En représailles, Téhéran a lancé des attaques visant des ports, des villes et des installations pétrolières dans plusieurs États du Golfe, une région essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Face à ces menaces, plusieurs pays du Golfe ont demandé un renforcement de leurs capacités de défense aérienne afin de protéger leurs infrastructures stratégiques.

L’Italie a toutefois exclu tout transfert de systèmes de défense aérienne actuellement déployés en Ukraine vers le Golfe. Les autorités italiennes ont indiqué que l’aide envisagée ne se ferait pas au détriment du soutien militaire déjà apporté à Kiev.

Dans ce contexte d’incertitude, le ministre italien de l’Énergie a également évoqué la possibilité de remettre temporairement en service certaines centrales à charbon si le conflit au Moyen-Orient provoquait une crise énergétique ou une hausse prolongée des prix de l’énergie.