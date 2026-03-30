L’Indonésie prête des dragons de Komodo au Japon pour sauver l’espèce

L’Indonésie a annoncé le prêt de deux dragons de Komodo au Japon dans le cadre d’un programme de reproduction destiné à préserver cette espèce menacée, symbole de la faune unique de l’archipel.



Ces reptiles, classés en danger sur la liste rouge de l’UICN, seront envoyés dans la préfecture japonaise de Shizuoka, où un mâle et une femelle tenteront de se reproduire dans un environnement contrôlé.

En échange, le Japon s’est engagé à transférer plusieurs espèces vers l’Indonésie, notamment des pandas roux et des girafes, dans le cadre d’un accord de coopération axé sur la conservation.

Selon les autorités indonésiennes, ce partenariat vise à renforcer les efforts de protection de la biodiversité tout en sensibilisant le public à la préservation des espèces menacées.

Le dragon de Komodo, plus grand lézard du monde, est endémique de quelques îles indonésiennes et fait face à des menaces croissantes liées à la perte de son habitat et au changement climatique.

Cet accord intervient dans un contexte de coopération diplomatique plus large entre les deux pays, à l’approche d’une visite officielle du président indonésien au Japon.

Au-delà de l’échange d’animaux, ce programme illustre une stratégie de conservation internationale, où les zoos et les institutions scientifiques jouent un rôle clé pour assurer la survie d’espèces en danger.

Si les conditions de reproduction sont réunies, ce projet pourrait contribuer à renforcer les populations de dragons de Komodo et offrir un espoir pour la préservation de cette espèce emblématique.