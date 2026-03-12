L’Inde a annoncé mercredi être prête à contribuer à la stabilisation des marchés pétroliers mondiaux après la décision de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de libérer un volume record de 400 millions de barils de pétrole issus des réserves stratégiques.

Dans un communiqué, le gouvernement indien a indiqué qu’il prendrait « les mesures appropriées » si nécessaire afin de soutenir la stabilité du marché mondial de l’énergie.

Cette initiative intervient alors que les prix du pétrole connaissent une forte hausse, conséquence des tensions provoquées par la guerre impliquant Iran, Israël et les États-Unis, qui perturbent les routes énergétiques au Moyen-Orient.

La décision de l’AIE de mobiliser ses réserves stratégiques constitue la plus importante libération coordonnée jamais annoncée par l’organisation, dans le but de limiter la flambée des prix et de rassurer les marchés.

L’Inde, l’un des plus grands importateurs de pétrole au monde, a souligné qu’elle suivait de près l’évolution de la situation énergétique internationale, notamment dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial.