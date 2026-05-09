L’Inde ouvre une enquête antitrust visant Pernod Ricard

Les autorités indiennes de la concurrence ont ordonné l’ouverture d’une enquête contre Pernod Ricard concernant des soupçons de pratiques anticoncurrentielles avec des détaillants d’alcool à New Delhi.

La Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) examine des accusations selon lesquelles le groupe français aurait conclu des accords d’exclusivité avec certains distributeurs afin de favoriser ses propres marques au détriment de celles de ses concurrents.

Selon les documents réglementaires cités par Reuters, l’enquête porte notamment sur des garanties financières d’environ 24 millions de dollars accordées par Pernod à des banques en 2021 afin d’aider des détaillants à obtenir des prêts. En échange, ces détaillants auraient réservé environ 35 % de leurs stocks aux produits du groupe.

La CCI estime qu’il existe des éléments suffisants pour poursuivre les investigations, affirmant que l’absence de commercialisation des produits concurrents pourrait entraîner une distorsion de la demande sur le marché indien des spiritueux.

Pernod Ricard, propriétaire notamment des marques Chivas Regal et Absolut, a rejeté les accusations et déclaré « nier catégoriquement toute malversation ».

L’Inde représente l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide pour le groupe français, qui y réalise une part importante de ses ventes mondiales.