Liban : un Casque bleu de l’ONU tué lors de frappes dans le sud, la tension s’intensifie

Un soldat de la paix des Nations Unies a été tué dans le sud du Liban, marquant une nouvelle escalade dans le conflit en cours entre Israël et le Hezbollah.

Le militaire, un ressortissant indonésien engagé au sein de la FINUL, est le premier Casque bleu à perdre la vie depuis le début de cette nouvelle phase des hostilités, déclenchée début mars.

Selon la FINUL, le soldat a été tué par l’explosion d’un projectile ayant frappé une position de la mission près du village d’Adchit al-Qusayr. Un autre Casque bleu a été grièvement blessé lors de l’incident.

Les circonstances exactes restent floues. « Nous ignorons l’origine du projectile », a indiqué la mission onusienne, qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les faits.

Les autorités indonésiennes ont confirmé la mort de leur ressortissant et précisé que trois autres soldats avaient été blessés par des tirs d’artillerie indirects à proximité de leur position.

L’ONU a dénoncé des attaques contre ses forces de maintien de la paix, rappelant qu’elles constituent une violation du droit international et qu’elles mettent en danger des personnels chargés de stabiliser la région.

Cet incident intervient après un week-end particulièrement meurtrier, au cours duquel des journalistes et des personnels médicaux libanais ont également été tués dans des frappes.

Alors que les tensions régionales continuent de s’aggraver, la mort de ce Casque bleu souligne la fragilité de la situation et les risques croissants pour les forces internationales déployées sur le terrain.