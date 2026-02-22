L’État islamique revendique deux attaques en Syrie et annonce une « nouvelle phase » contre le pouvoir

L’organisation État islamique (EI) a revendiqué samedi deux attaques visant des militaires syriens dans le nord et l’est de la Syrie, affirmant entrer dans une « nouvelle phase » de ses opérations contre les dirigeants du pays. Le groupe jihadiste a diffusé ces revendications par l’intermédiaire de son agence de presse Dabiq.

Selon le communiqué de l’EI, un « individu du régime syrien apostat » a été ciblé par balle dans la ville de Mayadin, dans la province de Deir ez-Zor. Le groupe affirme également avoir attaqué deux autres personnes à la mitrailleuse dans la ville de Raqqa, dans le nord du pays. Les détails sur l’identité exacte des victimes n’ont pas été précisés par l’organisation.

Le ministère syrien de la Défense a indiqué dans un communiqué qu’un soldat de l’armée syrienne et un civil avaient été tués samedi par des « assaillants inconnus ». Une source militaire a précisé à Reuters que le soldat appartenait à la 42e division de l’armée. Les autorités syriennes n’ont pas officiellement attribué ces attaques à l’État islamique.

Ces incidents interviennent dans un contexte d’escalade des actions revendiquées par l’EI contre les autorités syriennes sous la présidence d’Ahmed al-Sharaa. Ancien chef lié à Al-Qaïda, dont il s’est séparé en 2016, Ahmed al-Sharaa a ensuite pris la tête d’une coalition de factions islamistes ayant renversé le président Bachar al-Assad à la fin de l’année 2024.

Bien que l’organisation État islamique ait perdu le contrôle territorial de son « califat » en Syrie en 2019, elle continue de mener des attaques sporadiques, en particulier dans les régions désertiques et le long de l’Euphrate. L’annonce d’une « nouvelle phase » laisse présager une intensification des opérations du groupe dans un pays toujours marqué par une instabilité sécuritaire persistante.