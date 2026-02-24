Les Verts et Reform UK menacent le bastion travailliste de Manchester lors d’une élection partielle

Le Parti travailliste britannique, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer, fait face à une contestation inhabituelle dans l’un de ses bastions historiques à Manchester, à l’occasion d’une élection partielle dans la circonscription de Gorton et Denton.

Les électeurs doivent élire un nouveau député jeudi, après la démission d’Andrew Gwynne. Si le Labour avait remporté aisément le siège lors des législatives de juillet 2024 avec un peu plus de 50 % des voix, la dynamique semble avoir évolué. Le parti est désormais attaqué sur sa gauche par le Green Party of England and Wales et sur sa droite par Reform UK.

La candidate écologiste, Hannah Spencer, espère capitaliser sur le mécontentement d’électeurs progressistes déçus par certaines orientations du gouvernement. De son côté, Reform UK cherche à séduire des électeurs sensibles aux questions d’immigration et de sécurité.

La circonscription, issue de la fusion de deux sièges traditionnellement travaillistes, a envoyé des députés Labour à Westminster pendant des décennies. Une perte serait symboliquement lourde pour le gouvernement, qui a déjà été fragilisé par plusieurs volte-face politiques.

Cette élection partielle est ainsi perçue comme un test pour le leadership de Keir Starmer et pour la solidité de la base électorale travailliste dans le nord de l’Angleterre, à un moment où le paysage politique britannique semble de plus en plus fragmenté.