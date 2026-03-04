L’Union européenne s’apprête à proposer de nouvelles règles visant à renforcer la production automobile locale, mais cette initiative pourrait susciter des réactions négatives de la part de partenaires commerciaux et de certains acteurs de l’industrie. Le projet s’inscrit dans un plan plus large destiné à soutenir l’industrie européenne face à une concurrence internationale croissante.

Selon des responsables européens, la Commission doit présenter une législation dans le cadre d’une initiative destinée à accélérer l’industrialisation du bloc. Celle-ci inclurait des règles de contenu local pour l’automobile, obligeant les constructeurs à utiliser davantage de composants fabriqués dans l’Union européenne pour pouvoir bénéficier de soutiens publics.

Ce projet intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la dépendance de l’Europe à des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment pour les batteries, les semi-conducteurs et certaines pièces essentielles. Les autorités européennes souhaitent ainsi renforcer la souveraineté industrielle et protéger l’emploi dans le secteur automobile.

Mais la proposition divise les États membres. La France soutient une approche plus protectionniste visant à favoriser la production européenne, tandis que l’Allemagne, dont l’industrie automobile dépend fortement des exportations et de chaînes d’approvisionnement internationales, redoute d’éventuelles représailles commerciales.

Les constructeurs automobiles eux-mêmes expriment des inquiétudes. Beaucoup dépendent de fournisseurs situés hors de l’Union européenne, et certains groupes, comme Ford ou Jaguar Land Rover, disposent d’importantes activités dans des pays voisins non membres du bloc.

Des pays comme le Royaume-Uni, la Turquie ou encore le Maroc suivent également de près ce projet de règles « Made in EU ». Ces partenaires industriels redoutent d’être exclus des chaînes d’approvisionnement européennes, ce qui pourrait compliquer les relations commerciales et perturber l’organisation actuelle de l’industrie automobile.