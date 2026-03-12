Les producteurs pétroliers du Canada ont indiqué qu’il leur serait difficile d’accroître rapidement leur production de brut, malgré les appels du gouvernement à contribuer à stabiliser les marchés énergétiques dans un contexte de tensions internationales.

Selon des responsables du secteur, les capacités de production ne peuvent pas être augmentées à court terme en raison de contraintes techniques et logistiques, notamment dans l’exploitation des sables bitumineux. Certaines entreprises envisagent toutefois de repousser des opérations de maintenance afin de maintenir les installations en activité plus longtemps.

Le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a indiqué que le gouvernement examinait différentes options pour soutenir les efforts internationaux visant à contenir la flambée des prix du pétrole.

Dans ce contexte, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé la libération de 400 millions de barils provenant de réserves stratégiques afin de tenter de stabiliser le marché mondial.

Cependant, certains analystes estiment que le Canada aura un impact limité à court terme sur l’offre mondiale, les projets d’augmentation de production nécessitant généralement plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de produire des effets significatifs.