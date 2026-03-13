Un groupe d’États des Caraïbes orientales cherche à mobiliser environ 200 millions de dollars afin de financer des projets de protection de la biodiversité dans la région.

L’initiative est portée par l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), qui regroupe 12 pays et territoires. Elle vise à coordonner les efforts régionaux pour protéger les écosystèmes terrestres et marins.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif mondial « 30×30 », adopté en 2022, qui prévoit de protéger 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030 afin de freiner la perte de biodiversité.

Les responsables régionaux estiment qu’une approche coordonnée entre les États permettra d’obtenir davantage de financements internationaux et de mieux utiliser les ressources disponibles. Les fonds pourraient provenir d’institutions multilatérales, d’accords bilatéraux, de fondations philanthropiques ou encore du secteur privé.

Selon l’envoyée spéciale pour le climat de Grenade, Safiya Sawney, cette stratégie vise aussi à donner aux gouvernements caribéens davantage de contrôle sur les projets environnementaux financés par des partenaires internationaux.

Au cours des vingt dernières années, environ 650 millions de dollars ont déjà été investis dans des initiatives de conservation dans les États membres, mais les autorités estiment que l’absence de coordination a parfois conduit à des efforts redondants et à une utilisation moins efficace des financements.