Les États-Unis retirent du personnel non essentiel de leur ambassade à Beyrouth

Les États-Unis ont décidé de retirer le personnel gouvernemental non essentiel ainsi que les membres de famille éligibles de leur ambassade à Beyrouth, dans un contexte de tensions accrues avec l’Iran.

Selon un haut responsable du United States Department of State, cette décision s’inscrit dans une évaluation continue de l’environnement sécuritaire régional. Washington a renforcé ces dernières semaines sa présence militaire au Moyen-Orient, alors que les divergences avec Téhéran sur le dossier nucléaire persistent.

Les discussions indirectes entre les États-Unis et l’Iran n’ont pas permis jusqu’à présent de combler les désaccords sur la levée des sanctions et les limites du programme nucléaire iranien. Tandis que Washington évoque la possibilité d’options militaires limitées, Téhéran affirme ne pas chercher à se doter de l’arme nucléaire et dit privilégier une solution diplomatique.

Le Liban, où opère le mouvement chiite Hezbollah, allié de l’Iran, est considéré comme particulièrement sensible en cas d’escalade régionale. Les autorités américaines ajustent régulièrement la posture de leur personnel diplomatique en fonction de l’évolution des risques.

Cette mesure préventive ne signifie pas la fermeture de l’ambassade, mais reflète la prudence de Washington face à un contexte géopolitique incertain et à la crainte d’un élargissement du conflit au Moyen-Orient.