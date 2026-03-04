Les autorités américaines de l’aviation ont annoncé la prolongation de l’interdiction faite aux vols américains d’atterrir à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, jusqu’au 3 septembre, en raison des risques sécuritaires persistants liés aux groupes armés.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a expliqué que cette mesure restait nécessaire en raison de l’incapacité des forces de sécurité haïtiennes à empêcher les attaques contre les avions dans la capitale et ses environs.

La FAA avait suspendu tous les vols américains vers Haïti en novembre 2024 après que trois avions de ligne commerciaux américains avaient été touchés par des tirs. Par la suite, les autorités avaient autorisé la reprise des vols vers six autres aéroports situés dans le nord du pays, tout en maintenant l’interdiction pour l’aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince.

La restriction devait initialement expirer cette semaine, mais elle a finalement été prolongée en raison de la situation sécuritaire toujours instable.

Les avions américains restent toutefois autorisés à survoler Port-au-Prince à une altitude supérieure à 10 000 pieds (environ 3 048 mètres).

Haïti traverse actuellement une grave crise politique et sécuritaire. Des gangs armés contrôlent une grande partie de la capitale, tandis que le pays se trouve sans président en fonction et sans calendrier électoral clair. Une force de sécurité internationale soutenue par l’ONU est toujours en attente de déploiement pour tenter de stabiliser la situation.