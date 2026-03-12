Les États-Unis ont organisé près de 50 vols charters pour évacuer des citoyens américains du Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et Iran, a indiqué un responsable du Département d’État des États-Unis.

Selon ce responsable, environ quatre douzaines de vols affrétés par le gouvernement ont permis d’évacuer des milliers d’Américains vers leur pays. L’administration a précisé que la demande pour ces vols spéciaux avait diminué ces derniers jours.

Le département d’État a été critiqué dans les premiers jours du conflit, déclenché le 28 février, pour la lenteur de ses préparatifs concernant la relocalisation du personnel diplomatique et l’assistance aux ressortissants américains.

Les frappes iraniennes et les tensions régionales ont entraîné la fermeture de plusieurs espaces aériens et l’annulation de nombreux vols commerciaux dans la région.

Les autorités américaines indiquent qu’environ 47 000 citoyens américains sont revenus aux États-Unis depuis le Moyen-Orient depuis le début du conflit, la plupart grâce à des vols commerciaux, tandis que le département d’État a fourni assistance et conseils à des milliers d’autres personnes.