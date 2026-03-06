Les États-Unis ont annoncé la levée des sanctions liées à la Russie qui visaient la société de fret et de logistique Globe Trekkers, basée aux Émirats arabes unis, selon un avis publié vendredi par le département du Trésor américain.

La décision a été rendue publique sur le site internet du Trésor, sans que les autorités américaines ne donnent de précisions détaillées sur les raisons ayant conduit à la levée de ces sanctions.

Globe Trekkers faisait auparavant l’objet de mesures restrictives dans le cadre des sanctions imposées par Washington contre des entités soupçonnées de faciliter certaines activités commerciales ou logistiques liées à la Russie.

Les sanctions américaines adoptées depuis le début de la guerre en Ukraine visent notamment des entreprises et des réseaux accusés d’aider Moscou à contourner les restrictions économiques imposées par les États-Unis et leurs alliés occidentaux.

La levée de ces sanctions signifie que l’entreprise est désormais retirée des listes de restrictions du Trésor américain, ce qui lui permet de reprendre plus librement ses activités financières et commerciales dans le système international.