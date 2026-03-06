Les dirigeants de l’Union européenne, Antonio Costa et Ursula von der Leyen, doivent tenir lundi une vidéoconférence avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient afin d’évoquer la situation dans la région et les moyens de mettre fin au conflit en cours.

Selon un porte-parole d’Antonio Costa, cet échange permettra aux responsables européens d’entendre l’évaluation de la situation par les dirigeants régionaux et d’examiner les possibilités d’un soutien accru de l’Union européenne et de ses États membres aux pays concernés.

La discussion portera également sur les efforts diplomatiques visant à mettre fin à l’escalade militaire qui oppose notamment l’Iran aux États-Unis et à Israël.

Cette initiative s’inscrit dans une série de consultations diplomatiques menées par l’UE depuis le début de la crise. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l’Union européenne ont déjà tenu une réunion virtuelle avec leurs homologues du Conseil de coopération du Golfe.

Au cours de cet échange, les participants ont appelé à privilégier le dialogue et la diplomatie pour résoudre la crise actuelle, tout en réaffirmant que les pays du Golfe ont le droit de se défendre face aux menaces iraniennes.

L’Union européenne tente ainsi de jouer un rôle diplomatique dans un conflit qui continue de s’étendre et de déstabiliser l’ensemble du Moyen-Orient, avec des répercussions politiques, économiques et humanitaires dans de nombreuses régions du monde.