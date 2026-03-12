Les conducteurs du métro de London entameront une série de grèves de 24 heures à partir du 24 mars, a annoncé le syndicat National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT).

Au total, six journées de grève sont prévues, dans le cadre d’un conflit avec l’exploitant du réseau, London Underground, concernant des modifications des horaires de travail.

Le différend porte notamment sur un projet visant à réorganiser le temps de travail des conducteurs autour d’une semaine de quatre jours. Le syndicat estime que cette réforme pourrait accroître la fatigue des employés et poser des risques pour la sécurité.

Le secrétaire général du RMT, Eddie Dempsey, a déclaré que ces propositions suscitaient de « sérieuses inquiétudes » concernant la sécurité ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le syndicat affirme toutefois qu’il reste possible d’éviter la grève si un accord est trouvé avec la direction avant les dates prévues.

Ces mouvements sociaux pourraient perturber fortement les transports dans la capitale britannique, où le métro constitue l’un des principaux moyens de déplacement quotidien pour des millions de passagers.