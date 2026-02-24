Les compagnies de croisière adaptent leurs itinéraires au Mexico après les violences liées aux cartels

Plusieurs grands opérateurs américains de croisières ont modifié leurs itinéraires au Mexique à la suite d’une vague de violences déclenchée par la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », chef du Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Selon les autorités mexicaines, au moins 25 membres de la Garde nationale et 34 membres présumés de gangs ont été tués dans des affrontements survenus après le raid militaire ayant visé le dirigeant du cartel. Des groupes criminels ont érigé plus de 80 barrages routiers et incendié des véhicules dans plus d’une douzaine d’États, perturbant la circulation et renforçant le climat d’insécurité.

Face à cette situation, des compagnies de croisière ont décidé de dérouter certains navires ou d’annuler des escales dans des ports jugés sensibles. Les opérateurs ont indiqué suivre de près les recommandations des autorités et privilégier la sécurité des passagers et des équipages.

Les violences ont notamment affecté des zones touristiques populaires de la côte pacifique, suscitant des inquiétudes pour l’industrie du tourisme, pilier important de l’économie mexicaine. Les autorités ont déployé des forces de sécurité supplémentaires dans plusieurs villes afin de rétablir l’ordre.

Cette nouvelle flambée de violences illustre l’impact immédiat des opérations contre les chefs de cartels sur la stabilité locale et sur des secteurs économiques stratégiques comme le tourisme international.